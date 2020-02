Fermo, cade e batte la testa: uomo di 40 anni d'urgenza a Torrette per un trauma cranico

FERMO - Paura questa mattina alle 10.30 per un incidente occorso a un uomo di 40 anni che è stato poi trasportato in ambulanza a Torrette per ulteriori accertamenti in merito a un trauma cranico.

LEGGI ANCHE:

Prova ad evitare un gatto e si cappotta con l'auto: uomo di 41 anni in gravi condizioni

Uomo di 47 anni va in overdose e quando si riprende con il Narcan rifiuta i controlli in ospedale

L’episodio a Fermo, in via XXV Aprile, dove l’uomo è caduto a terra da un’altezza di circa un metro e mezzo. Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e l’automedica della Croce Azzurra Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. Con loro anche un equipaggio dei vigili del fuoco allertati dalla centrale operativa del 118. I sanitari hanno subito soccorso l’uomo e, dopo averlo medicato e stabilizzato, a causa della dinamica dell’incidente che lo ha visto coinvolto, hanno deciso per il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti medici. L’uomo, infatti, cadendo a terra, ha battuto con violenza la testa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA