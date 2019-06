Cadavere in spiaggia: è un turista â€‹americano stroncato da un malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - E' di un turista americano il cadavere affiorato in mare ieri mattina tra le scogliere di Lido San Tommaso . A fare la tragica scoperta sono stati alcuni turisti, clienti del camping Baia dei Gabbiani. Erano le 10.30 quando due persone in canoa hanno avvistato in acqua una sagoma che galleggiava, trascinata dalle correnti. «Hanno detto che sembrava una bambola di plastica» riferisce una donna. Quando i turisti si sono avvicinati hanno capito che si trattava di un uomo privo di vita. Indossava un costume a pantaloncino e scarpe antiscivolo. È un turista americano, probabilmente stroncato da un malore e caduto in mare in località Casabianca a Lido di Fermo. L’identità è stata fornita dalla moglie della vittima insieme alla quale l’uomo, sulla cinquantina, si trovava in vacanza sulla costa fermana. Con ogni probabilità, il malore fatale ha sorpreso il turista, che indossava solo calzoncini corti e scarpe da tennis, mentre faceva una passeggiata in riva al mare.