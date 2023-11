Cambiare pelle è un’operazione che, in natura, riesce a pochissime creature al mondo. Rinnovarsi, spogliarsi, riemergere come prima ma fondamentalmente del tutto diversi, perché la pelle di noi racconta un cambiamento che è stato radicale, uno tsunami che ci ha toccato nel profondo e ha investito anche il cuore, che cambia ma che rimane anche com’è. A volte cambiare è un’esigenza profonda; altre volte solo l’effetto su di noi del tempo che passa. In quell’attimo di trasformazione, spesso, ci si perde: “Chi sono io ora?” - è la domanda che riecheggia più frequentemente. Ma poi, nella magia più assoluta, la domanda diventa affermazione: “ora sono questo” - ammettiamo. E, di fronte a quel nuovo ritratto, rimane un cuore vecchio eppure nuovo, con i suoi sogni, le sue aritmie e quello che lo fa battere all’impazzata.



Il limbo



Attraverso questo limbo tra vecchio e nuovo, Davide Giusti è passato come un leone che si getta a capofitto nel cerchio infuocato: un salto atletico e in un baleno è aldilà di un passato felice ma a tinte forti, proiettato verso un presente che si fa subito futuro. Nelle dimensioni del suo tempo, la musica - come il cambiamento - è una costante. E la sua voce dolce e pacata - quella che sul palco divampa e lo rende un tenore che a soli 37 anni ha già calcato i più prestigiosi teatri d’opera del mondo - la più dolce compagna. Non è stata sempre così, quella voce che ora sa modulare e brandire come un’arma; è stata una scoperta, il biglietto per un viaggio chiamato sogno. Ma è stata anche una condanna, una spina nel fianco: «Croce e delizia di una parte di vita a metà tra l’infanzia felice che ho trascorso a Porto Sant’Elpidio, tra i giochi all’aria aperta, le escursioni a Villa Baruchello, gli amici che bastava un colpo di citofono ed erano in strada a giocare con me e le mille avventure che inventavamo ogni giorno e un’adolescenza più complessa, segnata da un fisico morbido e una voce stridula, acuta, a tratti davvero fastidiosa. Un segno distintivo poco piacevole, che mi ha messo più volte al centro degli scherni dei miei compagni di classe - sospira Davide -. L’unica ad accorgersi del potenziale che quella voce aveva fu la mia insegnante di musica delle scuole medie, Maria Nogheova: in anticipo su tutto e tutti, capì la mia passione per la musica classica, che all’epoca sfogavo ascoltando a ripetizione una musicassetta di mio padre con le più celebri ouverture, e mi incoraggiò ad avvicinarmi al mondo della musica e del canto quando la voce avrebbe compiuto assieme a me il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, non voltando le spalle a quella passione ma dedicandomici quando i tempi sarebbero stati maturi. E io - che nel frattempo avevo 14 anni e adoravo passare il tempo in campagna con nonno Antonio e nonna Maria, immerso nella natura e a bordo dei trattori che nonno mi insegno anzitempo a guidare - non feci che darle retta. Mi iscrissi ad Agraria e immaginai il mio futuro lontano dai palcoscenici e immerso nella laboriosità della campagna. Mai avrei pensato, varcando la soglia dell’istituto di Macerata, che un vecchio pianoforte abbandonato potesse diventare il mio più grande passatempo in collegio - ride Davide -: senza la minima competenza, passavo così tanto tempo seduto al suo cospetto a strimpellare non si sa bene cosa che un istitutore lo fece aggiustare. Dopo anni di silenzio interrotti solo da una voce stridula che mi rendeva il bersaglio di parole poco gentili e marachelle fastidiose, la musica tornò a bussare alla mia porta».



Le lezioni



Cominciai a prendere lezioni di piano con il maestro Tullio Gualtieri e, tra la musica jazz, i dischi di Michel Petrucciani e un piccolo complesso messo in piedi con qualche amico, arrivarono i 17 anni e l’anno della muta. In soli dodici mesi ebbi una sviluppo a dir poco esplosivo: mi alzai, persi peso e, soprattutto, mi trovai tra le mani il più grande tesoro: una voce nuova, potente, profonda, modulabile. Un’audizione organizzata quasi per caso da zia Daniela al cospetto dell’immensa Anna Maria Fichera e di suo marito, il maestro Graziano Monaschesi - sostenuta più per saltare una mattinata di scuola che per vera e profonda convinzione - mi spalancò le porte del Conservatorio di Fermo e quelle del mio futuro. E di un sogno che è sempre con me e non varia mai».