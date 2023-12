Come il pallone che maneggia quotidianamente - quando lo alza in aria, quando lo schiaccia aldilà delle rete e lo fa girare vorticosamente alla velocità della luce - la vita corre e non si arresta mai. È un moto continuo, perpetuo e a volte incontrollabile: un passato mai sopito, un divenire sempre presente, un futuro che sembra già qui. La vita corre, va avanti e indietro e gioca con noi, alimentati dal desiderio di coronare sogni di gloria e vedere appagati sacrifici e denti stretti. Poi, però, capita che la vita faccia sorprese inaspettate e regali che tolgono il fiato, come l'incontro con un professore di educazione fisica alle scuole medie, una passione che divampa come un incendio e uno sport che diventa il modo più perentorio per affermare chi si è e dove si vuole andare.

In mezzo a tutto questo, Massimiliano Ortenzi si erge come un gigante: ci vuole un certo fisico per inseguire un sogno scelto da ragazzo e fatto proprio per la vita, costruendo il successo giorno dopo giorno, sempre avanti così, «un sorriso alla volta» - come dice lui.

Il ruolo

Coach della squadra di pallavolo che sta facendo sognare Grottazzolina, la sua Montegiorgio natia e tutti gli appassionati d'Italia con la promessa di portare nella massima serie un team "di provincia", per Massimiliano la pallavolo è stato, soprattutto, un vero innamoramento e - ammette - «la possibilità di uscire di casa e poter vedere, conoscere, tastare il mondo, scoprendo quello che c'era aldilà della Montegiorgio della mia infanzia e giovinezza». È quello il campo dove si gioca la partita più vera, quella dei ricordi e degli affetti che vengono dal passato. La linea di confine è segnata dalla piazza del paese, quella dove «si affacciava il bar centrale, frequentato dai più grandi e dagli anziani e, grazie alla sua sala giochi, anche da noi ragazzini. Un posto dove si poteva giocare in pace, sapendo che i genitori non sarebbero mai stati in pensiero a saperci lì. Pochi passi più in là, poi, si ergeva il loggiato che dà sulla piazza, il luogo del cuore del sabato pomeriggio dopo il catechismo, quando diventava il nostro campo da calcio. Quante prodezze si sono consumate sotto quegli archi e quanti palloni finiti di sotto, a colpire le macchine parcheggiate. Davvero non pochi se è vero che con una frequenza incredibile la guardia de paese veniva da noi a sequestrarci il pallone. Io e i miei amici, però, imperterriti, durante la settimana organizzavamo collette e ci presentavamo, puntuali il sabato dopo, nello stesso posto con un pallone nuovo. Andò avanti così per parecchio tempo finché un giorno, esauriti budget e idee per racimolare denaro, decidemmo di introdurci nell'ufficio della guardia e riprendere tutti i palloni sequestrati. Ci aiutò dicembre e la stagione dei petardi sparati in vista di Capodanno: testata la sensibilità della guardia oltre che per i palloni che finivano sulle auto parcheggiate sotto il loggiato anche per i botti, io e i miei amici ci dividemmo in due gruppi e mentre alcuni di noi sparavano, gli altri si introdussero negli uffici del malcapitato vigile venendo fuori con un bottino di sei o sette palloni. Con la certezza che, per diversi sabati, avremmo potuto giocare a costo zero», ride Massimiliano. Nel suo futuro di allora la palla c'era già, anche se l'idea era di colpirla con i piedi: «Con mio zio presidente e mio padre direttore sportivo della squadra di calcio di Montegiorgio, il mio destino era praticamente già segnato. Me la cavavo anche, ma il fatto di non eccellere, unito a un piccolo difetto fisico ai piedi, non mi facevano brillare di entusiasmo e grinta».

L’incontro

«Perlomeno, non come avvenne quando, alle medie, incontrai - ricorda - il coach Giancarlo Fabiani e la pallavolo: mi appassionai subito a quello sport, perché riuscivo bene, perché mi permetteva di uscire dalla schiera e affermare la mia personalità e perché mi dava la possibilità di fare quelle esperienze che, nello stretto circuito di Montegiorgio, non potevo fare. Mi ricordo ancora quando Giancarlo mi passava a prendere a casa e mi portava a vedere qualche partita, che festeggiavamo con una pizza finale: era sempre in ritardo e io passavo il tempo sul balcone nell'attesa di veder spuntare la sua auto all'orizzonte, ma quando partivamo era un'emozione unica, verso una nuova avventura con un coach che è stato un vero amico e un confidente, ben più di un semplice allenatore».