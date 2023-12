FERMO - Che la vita sia fatta di salite e discese - che si rincorrono, si susseguono, si alternano tra loro - è un assunto chiaro a tante persone. Un'altalena che è impossibile fermare, figurarsi prevedere. A noi, il solito compito di armarci di pazienza e andare avanti senza perdere lo smalto e l'elasticità giusta. Oppure, come faceva da bambina Annalisa Cerretani - dal 2020 assessore del comune di Fermo al turismo, alle politiche del lavoro, attività produttive e risorse umane - scalarle quelle montagne, fermarsi sulla cima, salire a bordo della bici e lanciarsi verso il vuoto. Per poi rialzarsi di nuovo e ripartire.

APPROFONDIMENTI C'ERA UN RAGAZZO Il coach Massimiliano Ortenzi: «Che impresa riprendere quei palloni sequestrati»

Per una fermana doc, «che ha avuto da sempre Casabianca come base ed è cresciuta tra il mare, la spiaggia e la fascia verde tra lo chalet Ondina e i Bagni Anna», le montagne da scalare erano una formazione quanto mai bizzarra e, a ripensarci bene, piuttosto unica.

Il racconto

«La Casabianca della mia infanzia e giovinezza era quella dell'imponente lottizzazione degli anni Ottanta - comincia - tutt'intorno a casa mia era un brulicare di cantieri che, con la loro terra smossa e le loro strutture in costruzione, erano un parco giochi gratuito e tutto da scoprire. Ce n'era uno in particolare in cui il cono di terra che era stato rimosso si era compattato così intensamente verso l'alto da formare una vera e propria montagna. Ricordo ancora la fatica che dovevamo fare per raggiungere la cima ma, anche, la bellezza di lasciarsi scivolare verso il fondo e affrontare la discesa con una straordinaria sensazione di libertà e spensieratezza». La soddisfazione, in quei momenti, era immensa. Così come la dolcezza verso gli occhi vivaci e pulsanti di quella bambina che, voltandosi, appare alle spalle della donna di oggi. Scorgerla tra i ricordi di corse a perdifiato e pomeriggi all'aria aperta è un colpo al cuore di freschezza e candore: «Sono figlia del colpo di fulmine scattato sul treno verso la Svizzera tra mio padre Adriano, marinaio di stanza a La Spezia, e mamma Nella, originaria di Lanciano ma cresciuta in Svizzera, nel cantone francese, dove anni prima si era trasferita tutta la sua famiglia - comincia - una grande storia d'amore per un innamoramento che non ha conosciuto confini e che, fino ai miei primi tre anni di vita, ha tenuto i miei separati: una in Svizzera e l'altro al di qua del confine, alle prese con la Marina Italiana. Solo quando avevo tre anni le nostre strade si sono ricongiunte, per volere di mio padre che decise di rientrare nella sua Fermo. Ci stabilimmo a Casabianca e da lì cominciò la nostra vita italiana. Non senza qualche difficoltà però - puntualizza Annalisa - ancora ricordo le facce sbigottite dei miei amici dell'asilo, quando videro comparire all'orizzonte la figura di questa bimba con le trecce che veniva da lontano, non capiva la loro lingua e parlava solo francese. Ci volle un po' di spirito di adattamento, ma ben presto mi integrai e le mie origini passarono decisamente in secondo piano».

La naturalezza

Così, con la naturalezza di sempre e la verve rimasta inalterata dai tempi dell'immenso falò del 9 dicembre organizzato con gli amici di Casabianca, «quello per cui avevamo raccolto diversi pneumatici di camion e trattori», ci si avventura lungo i meandri di una struttura in cui i ricordi sono colonna portante. In sottofondo si percepisce una melodia, antica ma per il cuore sempre attuale. E' la musica degli anni passati a ballare con la Black Star di Massimo Sollini, la scuola di rock acrobatico che, con una piroetta scenica, balza alla memoria e torna emozione contemporanea. «Come ogni grande amore è iniziato tutto per caso, da un volantino lasciato in casa a mia madre - ride l'assessore - a consegnarglielo fu lo stesso Massimo Sollini, fondatore della scuola e tecnico di piccoli elettrodomestici per professione, venuto a casa nostra per sistemare la lavatrice. Dalle sue a quelle di mia madre, il volantino finì la sera stessa tra le mani di mio padre, grande amante della musica e ballerino provetto con alle spalle la vittoria, negli anni Sessanta, a una competizione di ballo organizzata presso la Casina delle Rose di Fermo. Il sabato dopo mi accompagnò lui stesso alla palestra Baldassarri, la sede degli allenamenti: ricordo ancora la vista del grande trampolone centrale, il profumo di gesso, l'emozione, la magia, le sensazioni uniche di quel momento, quando nacque una passione che è stata compagna di viaggio per tutta la giovinezza».