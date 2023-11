“Think different” è uno dei claim più celebri nella storia della pubblicità, utilizzato da Apple al tramonto dello scorso millennio. Andrea Sabbatini, che nel ramo si è affermato e da un decennio lavora a New York, quel pensare differente lo ha applicato già da ragazzino, molto prima che diventasse uno slogan di fama mondiale. In America pensava di arrivarci attraverso la musica, invece ce l’ha fatta nel campo del marketing. Tanta strada ed un oceano di mezzo, da quell’interesse sbocciato ammirando D’Annunzio.



La scintilla



«La scintilla del mio futuro lavoro? Probabilmente la visita al Vittoriale. Ho sempre avuto una fascinazione per le imprese del Vate, la sua straordinaria creatività. D’Annunzio non è stato solo un poeta, si può considerare uno dei primi creativi pubblicitari italiani, è stato un influencer di un secolo fa. Alcuni vocaboli, come scudetto, tramezzino o vigile del fuoco, li ha inventati lui». Un’altra tappa della passione per la pubblicità, e in particolare per il guerrilla marketing, il suo campo preferito, sarà anni dopo la campagna del noto snack KitKat, riprodotto su una panchina. «Un’idea geniale, rappresentava perfettamente il concetto del take a break che accompagnava il prodotto. Era dell’agenzia JWT, chi pensava all’epoca che avrei finito per collaborare con loro».



L’idea



L’idea di costruire il futuro lontano, Sabbatini l’ha coltivata sin da ragazzo, quando gli interessi percorrevano più direzioni. «Alla musica ho dedicato tanto tempo ed energie, tra le scuole superiori e il periodo universitario, una passione trasmessa da mio fratello. All’epoca sognavo di vivere all’estero da musicista – ricorda – Ero batterista, ma ho imparato anche a suonare la chitarra, tutto da autodidatta. Suonavo punk e rock, ho collaborato con diverse band, il periodo con i Namaste è stato il più intenso. Imparai anche a montare e tagliare la musica nella composizione di un video, nozioni che poi mi sono servite nel lavoro. Alla fine dei conti tutto torna». Gli anni di gioventù sono anche quelli dell’impegno politico, la militanza nella destra giovanile, due mandati da consigliere comunale a Monte Urano, la leadership provinciale in Azione Giovani e La Destra. «Ho lasciato da tanti anni – racconta Andrea - ma è un po’ come smettere di fumare. In fondo resti fumatore per sempre. Per me la politica è stata una scuola di vita, ho imparato ad accettare la sconfitta, a mantenere gli ideali conciliandoli con la realtà».

Da 10 anni Sabbatini vive a New York. Un biennio in una scuola di specializzazione, poi il lavoro. Una scommessa coraggiosa, contatti tutti da costruire oltreoceano, periodi faticosi, ma in fondo, sorride lui, «da buon marchigiano, “lo penà” ce l’ho nel Dna. Non ho ottenuto niente con facilità e alcune cose sono state più complicate del previsto. Vivo in un ambiente competitivo e ricco di talenti; mi serve tenere a mente una frase di Churchill: “la sconfitta non è mai mortale, il successo non è mai definitivo”. Non posso dire di conoscere l’America. New York è molto diversa dal resto degli Stati Uniti. È complessa, piena di stimoli e di cultura, è come una repubblica marinara».

Di recente Sabbatini ha chiesto la cittadinanza americana. Un passo importante per il Paese che lo ha adottato e dove, spiega, «ho imparato a capire il punto di vista dell’immigrato. È difficile da spiegare a chi non ci è passato. Conosco le regole e le leggi meglio di tanti americani, perché ho dovuto fare i conti con la burocrazia, loro magari non ne hanno avuto bisogno. L’Italia? Non la rinnegherò mai. Ha una marcia in più, anche se gli italiani non lo sanno. Nel mondo ci guardano con enorme ammirazione e sono orgoglioso di essere italiano. I legami restano forti, con la famiglia, con gli amici e mio fratello Paolo, un punto di riferimento in tutte le scelte». Nella Grande Mela, l’altra metà della mela di Sabbatini è la moglie Emanuela. «Senza di lei non sarebbe stato possibile niente di quello che abbiamo fatto. È stata la prima scintilla a dare il via a tutto e l’inseparabile compagna di questa avventura. Questo progetto di vita lo abbiamo costruito e percorso insieme, ogni singolo passo». Serve sempre trovare qualcun altro con cui pensare differente.