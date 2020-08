Fermo, brutta caduta in bicicletta: Vincenzo Santoni all'ospedale

FERMO - Cade dalla fedele compagna di vita, la bicicletta, mentre percorre la statale Adriatica a Lido di Fermo, a cento metri dal bivio per Capodarco, e si rompe un femore.

LEGGI ANCHE:

Raffica di furti in casa, derubata anche una giovane mamma: «É la terza volta»

Lavoratori in nero e norme anti Covid violate: chiuso il laboratorio tessile e multe per migliaia di euro

Vincenzo Santoni è stato operato ieri mattina all’ospedale Murri e oggi è già in piedi: «non dico di riprendere la bici, ma già posso camminare».



Non era sua la colpa, lui con la bicicletta ci va alla grande, il problema è che, mentre passava, qualcuno ha aperto lo sportello della vettura e dì lì la rovinosa caduta Ideatore del comitato Marche Ciclando, nato per dare ancora più enfasi al ruolo della bicicletta, con gli eventi sportivi e la mobilità ciclabile in generale, l’attenzione di tutti si è concentrata sul campione Santoni, e la preoccupazione dei tantissimi amici per la brutta caduta e le sue condizioni di salute sono la prova che certe persone fanno presto a rialzarsi .

© RIPRODUZIONE RISERVATA