Guanto d’oro, oggi le finali sul ring saliranno i migliori under 22

FERMO - La tre giorni di boxe andata in scena sul ring allestito nella palestra di via Leti trova oggi il glorioso epilogo. Il Guanto d’oro dalle ore 15, quando scatteranno le finali, decreterà infatti i migliori 8 pugili di categoria, suddivisi per peso e nel limite dei 22 anni. Attesi anche i vertici del Coni, a partire dal presidente regionale Fabio Luna passando per i delegati Giuseppe Illuminati di Macerata, Alberto Paccapelo di Pesaro, Armando De Vincentis di Ascoli Piceno, Domenico Ubaldi di Ancona e naturalmente Vincenzo Garino di Fermo, già coprotagonista della conferenza di presentazione svolta mercoledì nella Sala Rollina del teatro dell’Aquila.