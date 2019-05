Borse fatte in Cina ma griffate â€‹made in Italy: imprenditori denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO – Facevano produrre prodotti di pelletteria in Cina e poi li marchiavano “made in Italy”: nei guai due imprenditori.I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Fermo, hanno concluso un'indagine che ha portato alla denuncia di due imprenditori della pelletteria e al sequestro di oltre 270.000 articoli recanti la falsa indicazione «made in Italy». L'attività, nata dai controlli svolti presso lo scalo merci «Cargo City» dell'aeroporto di Fiumicino dalle Fiamme Gialle e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, ha consentito di interrompere un diffuso meccanismo fraudolento che prevede l'applicazione dell'indicazione di provenienza «made in Italy» su articoli di pelletteria (soprattutto borse, scarpe, portafogli e cinture) realizzati totalmente all'estero (principalmente Cina e India). In particolare, i controlli alla frontiera venivano elusi presentando in dogana prodotti riportanti la corretta certificazione di origine (made in China o in India) sia sui documenti che sugli stessi articoli. Tuttavia, i finanzieri sono stati insospettiti dalle modalità di applicazione di queste indicazioni, che ne consentivano la facile asportazione, senza, soprattutto, intaccare l'integrità dei prodotti. E, infatti, una volta giunti presso i magazzini aziendali, l'operazione dettata dagli imprenditori era proprio quella di procedere alla rimozione delle etichette dalla merce e sostituendole con quelle «made in Italy».