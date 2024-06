FERMO - Bonus fatica per i ragazzi che si impegnano a ripulire un giardino pubblico, tinteggiare una panchina o restituire più decoro ad un monumento della propria città. Scatta per il quinto anno consecutivo l’iniziativa “Ci sto? Affare fatica” finanziato dalla Regione Marche e coordinato da Csv Marche Ets (Centro servizi per il volontariato), un progetto nazionale e che per quanto riguarda la nostra regione vedrà coinvolti giovani di età compresa tra i 14 ed i 21 anni che durante il periodo estivo vogliono mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sporcarsi le mani per rendere il proprio territorio un posto migliore.

L’iniziativa

Iniziativa che nel corso degli anni è cresciuta nella partecipazione. In provincia, hanno aderito al progetto undici Comune per l’edizione 2024 ovvero Falerone, Fermo, Magliano di Tenna, Monsampietro Morico, Monte San Pietrangeli, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio. Le iscrizioni per i giovani che vogliono partecipare e i tutor che potranno seguirli sono praticamente aperte sempre, sino alla saturazione di posti e spazi. I ragazzi svolgeremo dei piccoli lavori di cura del verde, di pulizia di strade e sentieri, di tinteggiatura di panchine e staccionate, di realizzazione di murales decorativi. Ciascun gruppo sarà accompagnato da un giovane volontario (tutor) col ruolo di guida e coordinatore e da un adulto “tuttofare” (handyman) che trasmetterà le competenze tecniche/artigianali del lavoro sul campo. Le attività si svolgeranno tutte le mattine nel luogo che verrà assegnato all’interno del Comune di residenza dei partecipanti. Il lavoro sarà ripagato con un buono fatica del valore di 50 euro da spendere negli ambiti principali della quotidianità dei ragazzi. Anche ai tutor verrà riconosciuto un buono fatica, del valore di 100 euro.