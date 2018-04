Va in cerca di asparagi e trova una bomba carta Artificieri in azione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Era andato in campagna in cerca di asparagi e ha notato a terra uno strano involucro di circa 25 centimetri che aveva tutte le sembianze di una bomba carta . Ha quindi segnalato tutto ai carabinieri che hanno subito inviato alcune pattuglie sul posto. Nel dubbio circa la natura dell'involucro sono stati chiamati gli artificieri del nucleo provinciale di Ancona e bloccato l’area fino all’arrivo degli specialisti che una volta sul posto hanno confermato che si trattava di una bomba carta confezionata da poco tempo. All'inzio si era infatti pensato che potesse trattarsi di qualche petardo di capodanno non epsloso ma la sua integrità ha eslcuio questa ipotesi. E' probabile che qualcuno si sia voluto sbarazzare di un ogetto così ingombrante da tenere dentro casa. L'involucro è stato fatto brillare mentre i carabinierI hanno avviato indagini per chiarire il mistero.