Violento temporale nel Fermano, alberi divelti e fango sulle strade

FERMO - Un violento temporale ha messo a dura prova strade e colline lungo la Valdaso e nell’interno tra i comuni Santa Vittoria Montelparo, e Monte Rinaldo. Una bomba d'acqua sul territorio che ha creato moltissimi disagi alla viabilità. Un grosso albero è stato divelto a Montelparo ed è finito sulla carreggiata, solo per fortuna non ci sono state conseguenze per gli automobilisti in transito. Disagi anche per il fango che ha invaso molte strade. Per fortuna la situazione è migliorata nel giro di poche ore.