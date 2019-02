Bliltz anti droga al bar: vede il cane e consegna l'hashish alla Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ragazzo consegna la droga agli agenti della questura durante un sopralluogo in un bar a Lido Tre Archi. L’episodio si è verificato durante i controlli della polizia lungo la costa tra Porto San Giorgio, Fermo e Porto Sant’Elpidio contro spaccio e abuso di alcol Con la Squadra mobile e la Scientifica, il Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e l’unità cinofila della Guardia di Finanza con la Stradale di Fermo. Numerosi i posti di blocco, verifica dati di 198 persone, di cui 42 stranieri, e 36 veicoli controllati. Blitz in tre esercizi commerciali, bar e sale scommesse. Durante le operazioni di polizia un giovane straniero, mentre il cane antidroga passava al setaccio un bar, si è avvicinato ai militari e spontaneamente ha consegnato loro la droga in suo possesso, nella speranza di cavarsela con la legge. Era un pezzo di hashish per consumo personale. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura.