Blitz nel bunker della droga â€‹difeso da un pitbull e un rottweiler

FERMO - Blitz all’alba nel bunker della droga a Tre Archi, arrestato un ventisettenne e sequestrati dai carabinieri 320 grammi di hashish divisi in 4 involucri e 11 grammi di cocaina di alta qualità oltre a 2.500 euro in contanti, provento di spaccio. E’ finito in manette il galoppino di un noto spacciatore della zona sorpreso con le mani nel sacco. Oltre alla droga e al denaro sono stati sequestrati dispositivi video utilizzati a guardia della fortezza. Il covo era un vero e proprio bunker degli stupefacenti guardato a vista da un pitbull e un rottweiler. Le immagini saranno setacciate fotogramma dopo fotogramma per dare un volto e un’identità agli acquirenti. Un duro colpo al boss dello spaccio che rifornisce la costa e che finora è riuscito a farla franca. Forse una soffiata lo ha sottratto al blitz.