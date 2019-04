Blitz con l'autoscala nella casa dello spaccio: trovate la droga e una pistola

di Sonia Amaolo

FERMO - Un blitz al giorno, un martellamento continuo di carabinieri, polizia e Finanza a Lido Tre Archi a caccia di droga. Ieri è successo in via Bachelet al quarto piano di un palazzone nel mirino da settimane. Erano monitorati due appartamenti e in uno di questi c’è stata l’irruzione dei militari che per introdursi hanno chiamato i Vigili del Fuoco.All’interno si trovavano alcuni pregiudicati: R. B. marocchino di 29 anni, C. M. di Montegiorgio nel 49 anni, residente a Fermo, M. M. di Sant’Elpidio a Mare 54 anni. Dopo due ore una donna e un giovane sono stati accompagnati in caserma. Sequestrati una pistola a salve un e imprecisato quantitativo di droga leggera.