Bimbo di un anno resta chiuso in auto, intervento rapido dei pompieri

Fermo - I vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti a Campiglione per aprire la portiera di un’auto all’interno della quale era rimasto chiuso un bimbo di un’anno. L'allarme è stato lanciato dalla mamma. Le portiere dell'auto si sono chiuse accidentalmente e ilpcoclo è rimasto all'iterno. La donna è rimasta incollata al finestrino del mezzo per tenere calmo il bimbo fino all'arrivo dei pompieri che una volta sul posto hanno risolto il caso in pochi secondi. La mamma ha così riabbracciato il piccolo tirando un sospiro di sollievo.