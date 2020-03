Fermo, bimba di sei mesi azzannata alla testa dal pitbull di famiglia: cauto ottimismo dall'ospedale

FERMO - Ha vissuto una terribile disavventura, ma le notizie che filtrano dall’ospedale Salesi autorizzano a un cauto ottimismo. Sta meglio la bimba di 6 mesi azzannata alla testa da un pitbull nel primo pomeriggio di sabato. La piccola si trovava in casa dei nonni, c’erano con loro anche i genitori e il cane di proprietà della mamma, che improvvisamente l’ha azzannata, stringendole la testa tra le fauci. Tutto è avvenuto nel giro di pochi istanti al quartiere Girola di Fermo. La famiglia si stava mettendo a tavola per pranzare.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, il contagio corre nelle Marche: i positivi sono saliti a 323 da 272. /La mappa aggiornata in tempo reale

Caccia all'Amuchina: provano il furto alla fabbrica di detergenti, messi un fuga dall'allarme

Quando hanno visto il cane avventarsi sulla neonata, i suoi cari si sono gettati su di lui per liberare la neonata dalla terribile morsa. Subito dopo è scattato l’allarme al 118 e sul posto sono arrivati i mezzi della Croce verde, che l’hanno trasferita all’ospedale Murri e da lì, in eliambulanza, all’ospedale dorico. La piccola ha riportato seri traumi al capo e una copiosa perdita di sangue. Il quadro clinico è grave, ma non appare compromesso e nella giornata di ieri la bimba ha mostrato alcuni segni di ripresa che si spera possano trovare conferme nelle prossime ore. Sull’episodio indagano gli agenti della questura di Fermo, che stanno cercando di chiarire cosa possa essere accaduto e cosa abbia innescato il furioso attacco da parte del pitbull. L’animale non aveva mai avuto comportamenti aggressivi ed era abituato alla presenza della bambina. Eppure, in un istante, una tranquilla scena famigliare si è trasformata in un incubo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA