Bimba morta al Salesi poco dopo il parto è stata eseguita l’autopsia

FERMO - Si è svolta l’autopsia sul corpo di una neonata fermana, morta all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona ad appena 60 ore dalla nascita. L’esame autoptico è stato disposto per fare massima chiarezza sulle cause del decesso e subito dopo la salma è stata restituita ai familiari per le esequie. La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo, un atto dovuto per approfondire il caso. L’esito dell’ispezione sul cadavere sarà reso noto nelle prossime settimane, ma non sembrano esserci particolari dubbi sulle criticità che hanno portato alla drammatica morte della piccola.Tutto ha avuto inizio mercoledì 21 marzo, quando una coppia, dopo essere ricorsa al pronto soccorso ginecologico dell’ospedale Murri di Fermo, è stata inviata d’urgenza al Salesi di Ancona a causa di alcuni valori anomali negli esami a cui è stata sottoposta la partoriente. La donna è arrivata al nosocomio dorico eove è stata subito monitorata mentre nella notte ha avuto inizio il travaglio. Il parto, da quanto sarebbe emerso, si è rivelato complesso e prolungato, è la mattina di giovedì 22 marzo quando la bimba viene alla luce. La piccola è nata viva, ma il quadro clinico si è subito dimostrato di estrema gravità. A questo punto la neonata è stata immediatamente trasportata in terapia intensiva dove è rimasta per 60 ore, fino a quando purtroppo i sanitari hanno accertato che era deceduta. Gli elementi sin qui emersi fanno ipotizzare una fatale asfissia che ora l’esame autoptico eseguito dovrà appunto confermare.