Bambina di 10 anni punta da una zecca: febbre alta e corsa all'ospedale

FERMO - Le corse sull’erba e una zecca che le si infila tra i capelli e la punge, senza che lei, una bimba di dieci anni, se ne accorga. È stata la mamma, la sera, a capire che qualcosa non andava. La bambina aveva la febbre molto alta e i linfonodi sotto al collo erano stranamente gonfi. Scostandole i capelli, la donna ha visto l’animale ancora attaccato alla testa della figlia. Da lì la corsa all’ospedale. I sanitari hanno eliminano il rostro dell’insetto e avviato la profilassi con gli antibiotici. La piccola che, a qualche giorno di distanza dall’accaduto ha ancora la febbre alta, dovrà restare in osservazione per alcuni mesi. Il tempo necessario per scongiurare l’insorgere di patologie collegate con la puntura, che in alcuni casi possono essere anche molto gravi e invalidanti.