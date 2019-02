La banda del farmaco di nuovo all'assalto del deposito all'ospedale

di Domenico Ciarrocchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Il deposito ospedaliero dei farmaci ancora una volta nel mirino dei ladri. Ma il colpo va a vuoto. Quello precedente era stato messo a segno poco prima dello scorso Natale. Il raid negli spazi dell’Area vasta lungo via Zeppilli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Fermo e i vigili del fuoco, chiamati per tagliare una catena e un lucchetto e consentire così ai poliziotti di effettuare il sopralluogo. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi della stessa banda che ha colpito a fine 2018. Sono colpi su commissione, con i ladri che sanno già a chi rivolgersi per piazzare la merce trafugata. Dopo i primi controlli della notte, ieri mattina sul posto sono tornati gli agenti della polizia scientifica per i rilievi del caso insieme al personale dell’Area vasta.