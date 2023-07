FERMO - Inizia come una banale lite, finisce a coltellate, per fortuna con tagli solo superficiali, una persona in fuga ed un denunciato. Ennesimo episodio di cronaca qualche giorno fa a Lido Tre Archi, quello che ha visto impegnati i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile, coadiuvati dai colleghi della stazione di Petritoli.



L’allarme è scattato in un appartamento di via Bachelet, dove era stato segnalato un alterco. Sul posto, i militari hanno trovato un ventiduenne italiano, già noto per alcuni precedenti, coinvolto in uno scontro con un albanese di 30 anni ed un terzo soggetto, ad oggi ancora da identificare. Da quanto ricostruito, i due soggetti si erano presentati in casa dell’italiano ed è in particolare il terzo soggetto, visibilmente alterato, che lo avrebbe aggredito con un oggetto metallico. Può essersi trattato di un coltello o di un machete. Le lesioni non sono state significative, solo alcuni tagli alle braccia. Coinvolta anche un’amica del ventiduenne, che si trovava in casa ed ha tentato di fermare la furia dell’aggressore, procurandosi a sua volta alcune ferite. Terminato lo scontro, l’individuo armato si è allontanato a piedi e di lui si sono perse le tracce.

La coppia ferita è stata medicata sul posto dal personale del 118, ma ha poi rifiutato il trasporto in ospedale. L’albanese è stato perquisito dai militari, che gli hanno trovato addosso un coltello con una lama lunga 7,5 centimetri ed è stato trasportato in caserma per le procedure di rito. Lo straniero era particolarmente nervoso ed ha colpito violentemente con un pugno il tetto dell’auto privata di un militare, causando un’ammaccatura. Per questo, oltre alla denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, si è guadagnato anche quella per danneggiamento.



Il coltello gli è stato posto sotto sequestro, e come da prassi è finito nel deposito dell’ufficio corpi di reato in tribunale. Non si tratterebbe tuttavia dell’oggetto adoperato dal terzo soggetto, ancora sconosciuto, per colpire i due giovani feriti. Il lavoro delle forze dell’ordine non è chiaramente finito ed ora si concentra sull’individuazione dello sconosciuto che dopo l’alterco si è dato alla fuga ed all’arrivo delle pattuglie era già distante.

Il personale dell’Arma sta verificando in questi giorni i sistemi di videosorveglianza pubblica e privata nella zona, che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire la sua identità. Da parte degli altri protagonisti dello scontro non sarebbero arrivati elementi di aiuto per individuare l’uomo, sul quale pende in Procura una denuncia per lesioni aggravate.