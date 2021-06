I baby cuochi vanno a lezione: posti di lavoro con i corsi Wega. Ecco come saranno organizzati

FERMO - Rimotivare gli adolescenti verso il proprio futuro, ricostruire e rilanciare la fiducia in sé stessi, anche con interventi di carattere psicologico, pedagogico e di coaching con uno staff di esperti, combattere la dispersione scolastica.



Aspetti di formazione e crescita personale curati ancor prima di quelli professionali nel corso gratuito per “Operatore della ristorazione, preparazione pasti”, promosso da Wega impresa sociale e finanziato dalla Regione Marche. Durerà 3 anni ed è per giovani con diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) con meno di 16 anni all’avvio del corso. Si terrà nel Centro Formativo Wega di Servigliano, durerà 3 anni e sarà tenuto da docenti esperti dal mondo del lavoro. Al termine sarà rilasciato dalla Regione Marche un attestato di qualifica professionale, valido a livello nazionale. Un iter molto professionalizzante poiché le ore di pratica superano ampiamente quelle teoriche. Quindi ottime possibilità occupazionali, come già dimostrato dopo un corso simile conclusosi lo scorso anno i cui ex allievi, ben 22 su 36, lavorano stabilmente. Inoltre gli stage saranno fatti presso imprese di settore del territorio.



Scadenza il 30 giugno ma con altri 6-7 posti da poter aggiungere entro settembre, anche come uditori (info@wegaformazione.com – 0736 848619). Importante la sinergia con aziende, associazioni di categoria, Ambito Sociale Territoriale XIX di Fermo. «In questo corso mettiamo tutta l’esperienza di Wega – dice il presidente Domenico Baratto - nella formazione e nella crescita della personalità, unendola a quella specifica professionale con docenti di alto livello. I metodi didattici usati si modellano sulle esigenze dell’allievo». Servigliano si adopererà sempre più per far crescere il centro di formazione con ulteriori interventi migliorativi dice il sindaco Marco Rotoni. «Importantissima questa sinergia che si è creata nel territorio – per il dirigente regionale Massimo Rocchi - tra scuola di formazione Wega, enti pubblici e le aziende. Occorre dare continuità. La Regione mira a far crescere dal lato formativo anche quei territori in precedenza meno organizzati». Per Giancarlo Faillaci della Regione, Wega si sta distinguendo per capacità formative sulla personalità e la professionalizzazione. La scelta di questo tipo di corsi deve essere alternativa ad altri e non come secondaria. Irene Cantella, presidente di commissione negli esami del precedente corso, sottolinea che tutti gli allievi hanno raggiunto ottimi livelli. Si sono sentiti accolti ritrovando autostima e sicurezza.



Conferma l’ex allieva Irene Pasquini. «Alla fine ho notato grandi cambiamenti da parte mia e dei miei compagni. Siamo stati molto aiutati dai laboratori, ma anche in aspetti dove avevamo difficoltà, come la scrittura e la lettura, fino a studiare materie che prima rifiutavamo. Abbiamo fatto molta pratica e ci è servito tanto guardare, ascoltare, mettere le mani in pasta, e gli stage ci hanno messo in gioco sul lavoro. Nessuno è rimasto indietro. Consiglierei fortemente questo corso».

