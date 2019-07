Azzecca un "4 superstar" al Superenalottto e vince 28mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Nuova vincita al Superenalotto a Fermo: 28.841,28 € è quanto si è portato a casa il giocatore che con una schedina giocata al bar May Day di Campiglione, ha totalizzato un quattro e indovinato anche il numero superstar.Proprio grazie a questo, infatti, la vincita è stata così alta: combinato con i quattro, ha fatto sì che venisse moltiplicata per cento la quota della vincita. Una combinazione non facile da realizzare, che però ha sicuramente migliorato la giornata del vincitore.