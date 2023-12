FERMO Futuro dell’A14 e della ferrovia, rilancio degli assi viari strategici. Anche Pasquale De Angelis, in qualità di vicepresidente dell’ Istituto Tutela Produttori Italiani (Itpi), che ha sede a Palazzo Produttori in Fermo, espone una serie di riflessioni che si aggiungono alle tante voci che nelle scorse settimane si sono levate dal territorio.

«Con il nostro Centro Studi, già da oltre un decennio abbiamo studiato ed analizzato questa problematica, e la nostra soluzione è in linea con l’attuale programmazione regionale, che accettiamo con un plauso dopo lo stallo subito per oltre 15 anni da parte delle precedenti amministrazioni regionali. Noi riteniamo importantissimo e prioritario l’arretramento della attuale ferrovia, per andare incontro al futuro dello spostamento di merci e persone con l’alta velocità anche nella dorsale adriatica.

Un progetto che è già condiviso con un protocollo d’intenti fra Fs e le cinque regioni interessate al nuovo tracciato che parte dall’Emilia Romagna per concludersi in Puglia. Siamo invece, decisamente contrari all’arretramento dell’autostrada A14, perché ha un impatto ambientale decisamente forte per il nostro territorio collinare, che abbiamo vocato al “Paesaggio” come elemento di forza attrattiva per il nostro turismo. C’è qualcuno che vuole mitigare questo aspetto con il fatto che la prevalenza del nuovo tracciato avverrà in galleria, ma questo significa ugualmente “sconcassare” un territorio solo in forma più nascosta. C’è poi da tener presente che anche il nuovo tracciato ferroviario non sarà indolore per il nostro territorio, però, decisamente meno come impatto ambientale, rispetto a quello devastante che può provocare una nuova autostrada. Mentre l’arretramento ferroviario possiamo definirlo un male necessario, per andare verso una mobilità più sostenibile rispetto a quello su gomma, dove la tendenza futura sarà soggetta ad una importante diminuzione, soprattutto per i mezzi pesanti se sapremo affiancare anche le famose “Autostrade del mare” di cui però, dopo un’enfasi iniziale ormai da diversi anni non si sente più parlare. I flussi di traffico da noi analizzati dimostrano che quella che continuiamo a chiamare autostrada, ormai da ben cinque anni è declassata ad una semplice strada ad una corsia, anche se abbiamo continuato a pagarne impropriamente il pedaggio, resa ancor più pericolosa con vari zig e zag di cambio corsia. Tutto iniziò con l’incendio di un’autobotte di liquidi infiammabili, alla galleria di Grottammare, poi sono arrivati i sequestri di ben cinque cavalcavia a cui poi si sono aggiunte le manutenzioni delle altre gallerie che non erano state più fatte. Questo calvario automobilistico, oltre al disagio ha creato una quantità di morti, da uguagliare il ponte Morandi».

«Noi riteniamo che, se avessimo avuto una vera autostrada funzionale con le due corsie come dovrebbe essere - prosegue De Angelis -, esclusi i cinque esodi annuali tradizionali (Natale, Pasqua, Ferragosto e qualche ponte feriale), le due corsie con le famose partenze “Intelligenti” sarebbero ancora sufficienti, quindi figuriamoci per gli altri giorni normali. Certo, qualcuno obietterà che le tre corsie sono più sicure per gli automobilisti. Noi rispondiamo che per avere una maggiore sicurezza anche con le due corsie, sarebbe sufficiente estendere il sorpasso ai mezzi pesanti nel tratto da Porto Sant’Elpidio alla Val Vibrata, dove già in parte è così per via delle gallerie e del sali-scende. Mentre, la funzione dell’arretramento richiesta solo da alcuni possiamo averla con la famosa “Mezzina”. Questo importante collegamento del nostro entroterra previsto da Sant’Elpidio a Mare fino a Teramo, attraversando le maggiori aree industriali interne. Il guaio di questa infrastruttura purtroppo, è che ha avuto una pessima partenza, perché i primi due tratti realizzati nel fermano e poi ad Offida, sembrano più adatti ad una pista di moto cross che ai mezzi pesanti».