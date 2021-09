Muletti, escavatori e materiale edile: fermato un tir carico di refurtiva sull'A14, denunciati marito e moglie

FERMO - Muletti, escavatori e materiale edile: il tri era carico di refurtiva, tutto rubato. Nei guai una coppia dell'est. A sorprendere il carico la Polizia Stradale di Fermo, che nella tarda serata di ieri, durante il servizio di vigilanza autostradale sull'autostrada A14 è riuscita ad individuare e intercettare un autoarticolato immatricolato nell'Europa dell'Est, al cui interno erano stivati 4 muletti, 2 escavatori ed altro materiale edile risultati rubati. I veicoli in particolare erano frutto di furti avvenuti in Basilicata e Puglia a inizio settembre. Il valore della refurtiva supera i 100mila euro. I due autisti, moglie e marito dell'Est Europa, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per ricettazione in concorso.

