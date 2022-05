Sull'A14 chiuse le stazioni di Fermo-Porto San Giorgio e Pedaso per la tappa del Giro d'Italia: ecco in quali orari

FERMO -. Un pro memoria per evitare equivoci. Per consentire lo svolgimento della decima tappa dell'edizione 105 del Giro d'Italia domani - martedì 17 maggio - sarà necessario chiudere, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, le stazioni di Fermo e di Pedaso, in uscita per chi proviene sia da Bologna / Ancona sia da Bari / Pescara, dalle 11:45 alle 15:00 di martedì 17 maggio e, comunque, fino al termine del Giro.

