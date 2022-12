FERMO - Indagini, verifiche e controlli: i carabinieri di Fermo sono intervenuti in un autolavaggio gestito da un cittadino egiziano di 38 anni noto per altri precedenti, il quale, senza alcuna autorizzazione aveva avviato tale attività impiegando due connazionali completamente in nero.

I militari hanno riscontrato gravi violazioni alla normativa prevista (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), l’attività inoltre è risultata priva di qualsivoglia tenuta contabile e di misuratore fiscale (registratori di cassa) monetizzando tutto in nero.

L’esercizio è stato sospeso poiché’ si avvaleva di lavoratori irregolari con violazione di disposizioni essenziali in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi, e sono state irrogate ammende pari a circa 23.000,00 euro nonché sanzioni amministrative pari a circa 7.000,00 euro ed il responsabile denunciato.