Un'auto divorata dalle fiamme a Santa Caterina Tanta paura tra i residenti

FERMO - Paura nel quartiere Santa Caterina per un'auto, una Bmw, in fiamme davanti al complesso Santarelli, divorata completamente dalle fiamme. Tutte ancora da accertare le cause. Le fiamme si sono sprigionate all'improvviso raggiungendo alcuni metri di altezza e sollevando una colonna di fumo nero che ha investito tutto il quartiere. L'incendio ha interessato anche un cassonetto dell’immondizia. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Fermo che in poco tempo hanno spento il rogo e messo in sicurezza il mezzo.