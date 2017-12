Imbrattate tre auto della Regione, scritte contro il Pd sulla gestione del sisma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Tre auto della Regione Marche, due Panda e una Punto, parcheggiate davanti alla sede della Provincia di Fermo e in dotazione a quest'ultima sono state imbrattate nella notte da vandali che hanno lasciato scritte contro la cooperativa che gestisce il post sisma e la costruzione delle casette. Scritte anche contro il Pd e la gestione post terremoto. Sul posto si è recata la polizia scientifica per effettuare i rilievi del caso e per cercare indizi sugli autori di questo atto vandalico.