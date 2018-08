Finisce con l'auto fuori strada, conducente all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Un uomo alla guida di una Fiat Panda è finito fuori strada poco prima delle 18 sulla Strada Provinciale di San Marco alle Paludi. Per lui nulla di grave ma in via precauzionale è stato portato in ospedale dal personale sanitario. I primi ad accorgersi dell'incidente sono stati alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto anche la Polizia Municipale di Fermo.