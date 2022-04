Auto d’epoca, in vetrina la Giulietta Szt, maxi tour con la Manovella del Fermano

FERMO - Si è conclusa nei giorni scorsi in piazza del Popolo a Fermo la rievocazione storica del Circuito del Piceno-Trofeo Giovannino Clementi che resterà un ricordo indimenticabile per gli appassionati e soci de “La Manovella del Fermano”, club organizzatore dell’evento.

L’evento ha visto impegnate circa 45 vetture storiche particolarmente importanti provenienti da tutta Italia, in una manifestazione a carattere nazionale, iscritta a calendario Asi. Dopo un primo giorno alla scoperta di Porto San Giorgio, una cena a Villa Bonaparte e lo spettacolo al teatro comunale con le vetture lasciate in esposizione in centro, le vetture si sono poi radunate in viale Buozzi pronte per la partenza alla volta di Santa Vittoria in Matenano che è stata la cornice della prima sessione di prove. A seguire una sosta a Montelparo dove l’amministrazione ha accolto gli equipaggi con un aperitivo preceduto dalla visita del rinomato Museo degli Antichi Mestieri.



Sosta pranzo a Roccafluvione per proseguire alla volta di Colle San Marco. Le vetture si sono poi spostate per raggiungere il centro storico di Ascoli per rimanere esposte fino al mattino seguente a piazza Arringo. I soci hanno ricevuto la sorpresa di trovare al loro arrivo il presidente nazionale Asi Alberto Scuro. Si è anche prestato a elencare le principali caratteristiche di ogni vettura vestendo l’insolita veste di speaker mettendo a disposizione del pubblico presente una bella lezione di storia motoristica.

Il giorno dopo gli equipaggi sono ripartiti alla volta della scenografica location della Rocca Medievale di Acquaviva Picena per poi attraversare il lungomare di San Benedetto e Grottammare. Ultimo giro di prove a Marina di Altidona fino ad arrivare a Fermo alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro. Qui hanno ascoltato Corrado Lo Presto. Il più famoso collezionista italiano al mondo di veicoli storici, in onore dell’amicizia stretta nel 2020 con il club Fermano in occasione del suo raid Reggio Calabria Milano, ha impreziosito l’evento con la presenza sua e della mitica vettura Alfa Romeo Giulietta Szt prototipo raccontando che quest’ultima ha ottenuto durante l’edizione 2016 del Concorso d’Eleganza di Villa d’Esta il Fiva World Motoring Heritage Award un prestigioso riconoscimento con il patrocinio dell’Unesco per il semi-restauro conservativo della vettura.

Per la prima volta nella storia della rievocazione il gradino pi alto del podio è stato occupato da un socio del club, il campione Gianpolo Paciaroni che insieme al suo giovane navigatore Matteo ha conquistato il primo posto della classifica. U’edizione sicuramente da ricordare per La Manovella del Fermano, da sempre attiva nell’ambito del motorismo storico.

