Fermo, hanno in auto 2mila euro di cosmetici, profumi e generi alimentari: per i carabinieri è il bottino di un furto

FERMO - Una pattuglia dei carabinieri del Norm – sezione Radiomobile della compagnia di Fermo, durante un una serie di controlli messi in atto la notte scorsa, ha notato un’Audi di colore scuro aggirarsi, con fare sospetto, nella zona di Casabianca a Lido di Fermo. I militari hanno deciso di fermarla per un controllo e hanno identificare gli occupanti, un uomo e una donna di origine romena, entrambi pregiudicati, abitanti in Abruzzo.

Matelica, rapina al supermercato il bandito rintracciato poco dopo al bar

Senigallia: furti nell'area commerciale: un arresto e tre denunce

Considerato l’atteggiamento sospetto della coppia rumena i carabinieri hanno deciso di proseguire gli accertamenti estedendoli all’auto, e il loro intuito ha fatto centro. Nel bagagliaio del mezzo infatti son state rinvenute tre grosse borse contenente merce alimentare, profumi e cosmetici, per un valore commerciale di circa 2.000,00 euro di cui i possessori non hanno saputo dare alcuna spiegazione circa nè sulla provenienza e nè perchè ne erano in possesso. Avendo quindi il fondato sospetto dell’origine illecita del materiale rinvenuto, in attesa di ulteriori accertamenti, tutta la merce è stata sottoposta a sequestro, mentre i due rumeni sono stai denunciati e in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di merce di valore

© RIPRODUZIONE RISERVATA