Atto vandalico contro la dirigente Corradini: «Sdegno di tutti, scuola mobilitata»

FERMO - «Condanniamo con fermezza e sdegno l’atto vandalico ai danni dell’auto della dirigente Cristina Corradini, nonché il testo diffamatorio contenuto nei volantini»: così i docenti e il personale Ata dell’Itet Carducci Galilei sull’atto vandalico. Il personale scolastico ricorda che «il rispetto verso le persone e le cose che ci circondano è il valore che le famiglie e la scuola trasmettono ogni giorno ai nostri ragazzi nella speranza che possano crescere e diventare educati e consapevoli, costruttori del nostro futuro e della nostra società».

Si indignano per l’accaduto e manifestano alla preside «vicinanza sul piano umano e professionale». Ricordano l’impegno massimo della dirigente per «agevolare e supportare con abnegazione e competenza la vita dell’Istituto, ed è stata sempre dalla parte degli studenti, incoraggiandoli, confrontandosi con loro. Per questo ci stringiamo intorno alla dirigente, per confermare un’alleanza educativa che consenta di porre un freno ad episodi come questi e per ribadire come il perno fondamentale di ogni collettività stia nell’unione e collaborazione reciproca», sottolinea il personale.

Anche il Consiglio d’istituto, formato da rappresentanti dei docenti, del personale, delle famiglie e degli studenti, si dice «ferito dal gesto di violenza e dalle frasi diffamatorie». L’intera comunità scolastica si è mobilitata per esserle vicina: telefonate e messaggi ricevuti testimoniano, scrive il presidente del Consiglio d’Istituto, Giuseppe Marocchi, «che si tratta di un gesto isolato, probabilmente ispirato da una cultura estranea a ciò che si respira nell’Istituto, come testimonia la sua lunga storia». In particolare sono i rappresentanti dei genitori che, a nome di tutti, nel confermare il sostegno alla preside, esprimono «il rammarico per quanto accaduto. Sicura è la condanna unanime nei confronti dei responsabili dei vili atti vandalici. Una volontà di colpire che manifesta solo un disagio personale e un’incapacità di comunicazione, con atti commessi senza una sera ragione, con tanto di mancanza di consapevolezza di commettere un illecito». La condanna arriva anche da parte dei rappresentanti degli studenti che si dissociano dal gesto e lo condannano, ricordando che ci sono luoghi e modi opportuni per risolvere qualsiasi tipo di controversia.

