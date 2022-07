FERMO - Foto e immagini, come quelle che si scattano innumerevoli ogni anno quando c’è il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato del giovedì, saranno le protagoniste della mostra che verrà inaugurata oggi ale 19 al piano terra di Palazzo dei Priori a Fermo. Le immagini questa volta saranno del Fotocineclub Fermo con i suoi professionisti che con il loro obiettivo hanno colto angoli, spunti, particolari di un evento che ogni anno da 40 anni mostra la sua bellezza ed è meta di tanti visitatori.

«Il mercatino è un appuntamento consolidato, atteso e fisso della programmazione estiva fermana, grazie al Comitato Permanente, che riscuote sempre successo – le parole del sindaco Paolo Calcinaro – che quest’anno oltre ai giovedì di luglio ed agosto arriverà fino ai primi due giovedì di settembre. Celebrarne i primi 40 anni con questa mostra di foto è un ulteriore attestato di stima e di affetto». «Il mercatino è sempre un evento di grande fascino, con il lavoro del Comitato Permanente che ringrazio - ha detto l’assessore alla cultura Micol Lanzidei - già i preparativi di ogni giovedì pomeriggio ci introducono ogni volta alla sua magia, unica ed indescrivibile che è immortalata in questo caso nelle immagini».

In 40 anni di attività della mostra mercato antiquariato artigianato, il Fotocineclub è la seconda volta che collabora per la realizzazione di una mostra. Una mostra che condensa in sé, anche se le foto sono dell’associazione, quanto fanno i visitatori del mercatino, basti pensare all’iniziativa Biblioteca con Vista dove, dalla loggetta, ogni sera di mercatino è un continuo scatto fotografico verso la piazza. La fotografia ha sempre avuto un ruolo importante in questa manifestazione: c’è stata una grande mostra nel 1994 con grandi fotografi e fu realizzata per l’occasione una cartella fotografica da parte di Ennio Brilli, ci sono stati concorsi fotografici proprio sulla bellezza della manifestazione (giudici, tra gli altri, Eriberto Guidi e Mario Dondero). E ogi rribalta per gli scatti dei professionisti del Fotocineclub di Fermo.