FERMO - «Chi assumerà la guida della Ast fermana, dovrà subito intervenire sui ritardi non sempre giustificabili, maturati a danno dei professionisti, operatori e dipendenti della Ast Fermo. Ritardi, è bene sottolinearlo, figli anche delle lentezze, titubanze e inefficienze del livello regionale della sanità che dopo aver voluto in fretta e furia avviare la riforma del Sistema sanitario regionale non sono stati capaci di rispettare la tabella di marcia che essi stessi si erano data».

Giuseppe Donati, segretario regionale della Cisl Fp incalza sul tema sanità. «Iniziamo a dire che, in dispregio agli accordi sindacali sottoscritti in Regione, la stabilizzazione secondo il decreto Madia dei professionisti precari della sanità fermana aventi maturato il diritto addirittura a novembre 2022 e a dicembre 2022, non è stata portata a termine. In pratica, dipendenti che potevano avere già un contratto a tempo indeterminato in tasca, continuano ad essere precari a causa dei ritardi della Ast di Fermo. Sono in numero contenuto ma non per questo meritano meno attenzione. Tutto questo non è più tollerabile anche perché nelle prossime settimane la Cisl Fp impegnerà la Regione in un confronto serrato per chiudere la partita sulle stabilizzazioni speciali Covid, che interesseranno un numero consistente di operatori (circa 500 nelle Marche) chiamati “eroi” durante la pandemia ma poi prontamente dimenticati».



I ritardi



Donati continua con i ritardi a danno dei dipendenti della sanità fermana, menzionando «la mancata applicazione della fascia economica maturata il 1 gennaio 2022. Siamo a maggio inoltrato 2023 ed ancora non c’è la graduatoria degli ammessi ed aventi diritto alla progressione 2022». Infine, la questione più grave al personale della Ast Fermo, «è la mancata corresponsione della quota economica della performance collettiva ed individuale 2022, quella che banalmente chiamiamo produttività. La richiesta della Cisl Fp è il pagamento, senza se e senza ma, dell’intera quota 2022 (anticipo e saldo) con la mensilità di luglio 2023. Sembra che il ritardo sia dovuto a problemi con il sistema informatico. Non possiamo tollerare che 1400 dipendenti siano in ostaggio dei sistemi informatici non adeguati».

La Cisl Fp, afferma Donati, immediatamente dopo la nomina del direttore, «chiederà di fare azioni concrete per recuperare i ritardi non sempre giustificati a danno dei professionisti della sanità fermana. Chiede anche all’Assessore Saltamartini di farsi tramite con la Ast Fermo perché si impegni subito a riconoscere il dovuto al personale. Diversamente, sarà mobilitazione».