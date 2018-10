Assalto con il coltello al tabacchi: ore contate per i due rapinatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ha le ore contate la coppia di giovani che l’altro ieri sera all’ora di chiusura. La polizia infatti avrebbe raccolto già indizi sufficienti che potrebbero portare a incastrare i due rapinatori. I malviventi sono entrati all’interno della tabaccheria travisati da un passamontagna e brandendo un colòtello con una lama lunga per intimorire la titolare dell’esercizio commerciale.«Pensavo fosse uno scherzo all’inizio - ha detto Ivana Mercuri - poi ho chiesto al giovane che parlava in italiano perché lo facesse e lui mi ha risposto che lo doveva fare. Mi ha chiesto i soldi, gli ho consegnato le monete che avevo in cassa, circa 300 euro, e i due le hanno prese e se ne sono andati senza correre. Quasi come fossero dei normali clienti».