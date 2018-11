Assalti con il coltello e lo spray ​urticante: il rapinatore è braccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - I carabinieri sanno chi è il rapinatore seriale di Lido Tre Archi, uno che avrebbe le ore contate. Due le rapine messe a segno solo nella notte tra sabato e domenica, usando come armi un coltello e lo spray al peperoncino. Ma è stata depositata anche un’altra denuncia e non è escluso che i casi siano ancora di più. I militari dell’Arma in 24 ore hanno stretto il cerchio attorno a un algerino. I carabinieri sono sulle tracce del nordafricano in azione fra Tre Archi e Porto Sant’Elpidio. L’elpidiense aveva denunciato subito l’aggressione, ma non era riuscito a fornire elementi utili agli investigatori.