Ascensori e parking: caccia a 20 milioni per il borgo più bello. Non solo centro storico: Fermo punta a valorizzare Torre di Palme

FERMO - Un ascensore per unire Marina Palmense al borgo. Il collegamento alla Ciclovia Adriatica per gli amanti delle bici. Nuovi parcheggi scambiatori e asfalti per le strade. Un albergo diffuso che metta in rete le strutture ricettive. Attrazioni culturali, naturalistiche e paesaggistiche da valorizzare per incentivare il turismo. Ci crede il Comune di Fermo nel rilancio di Torre di Palme.

E si candida al bando del Ministero della cultura per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati. In palio ci sono venti milioni del Pnrr. Tra tutti i progetti presentati, sarà la Regione a scegliere quello da portare a Roma.



«Fermo ci prova. Sappiamo che non sarà facile – dice il sindaco Paolo Calcinaro –, ma di sicuro questo progetto vuole contribuire a valorizzare ulteriormente Torre di Palme, le sue peculiarità, che tra l’altro la Regione esalta spesso con i tanti testimonial che proprio nel borgo sono stati protagonisti, per veicolare l’immagine delle Marche. Al di là dell’esito, auspico azioni di sostegno nella direzione di far conoscere e valorizzare sempre più i nostri territori». Nelle intenzioni del Comune, il progetto dovrebbe portare «importanti ricadute anche a livello economico».

«La speranza – aggiunge il vicesindaco Mauro Torresi – è sempre l’ultima a morire ed è questo quello che ci ha spinto, in poco tempo, a preparare un bellissimo progetto di riqualificazione urbana per Torre di Palme. Un progetto che abbraccia varie tematiche e che ha il fulcro nell’accessibilità al borgo, risolvendo l’annoso problema dei parcheggi, con un ascensore inclinato che parte da Marina Palmense e arriva al Borgo. Tante volte si era parlato di un collegamento simile. Ora, abbiamo un progetto che ha la peculiarità di essere unico e che ha la sfrontatezza di crederci. Comunque vada, abbiamo un punto di partenza per sperare in altri fondi che in futuro possano essere messi a disposizione». Sul tavolo del ministero, i progetti dovranno arrivare entro il 15 marzo.



Un miliardo la cifra a disposizione per rilanciare 250 borghi. 420 milioni andranno a 21 borghi individuati da Regioni e Province autonome, 580 milioni ad almeno 229 borghi selezionati tramite avviso pubblico rivolto ai Comuni. Con Torre di Palme, Fermo partecipa alla prima linea di finanziamento, che riguarda «progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, tramite la realizzazione di un numero limitato di interventi di carattere esemplare, uno per ciascuna Regione o Provincia autonoma, per un totale di 21». I progetti – si legge nel sito del ministero – «dovranno prevedere l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca, alberghi diffusi, residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali, dove sviluppare anche programmi a matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart working e nomadi digitali».

Dopo la presentazione delle candidature, il Comitato tecnico del mistero, di cui fanno parte anche un rappresentante delle Regioni, uno dell’Anci e uno delle associazioni del Comitato di coordinamento borghi, verificherà la coerenza dei progetti con i processi e le tempistiche del Pnrr. Le risorse verranno assegnate entro maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA