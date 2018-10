Fatto brillare il proiettile di mortaio, l'intervento degli artificieri in sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Gli artificieri dell’Esercito hanno fatto brillare l’ordigno bellico trovato domenica mattina da un ragazzino mentre passeggiata con il cane nei campi in contrada Santa Lucia. L’intervento è stato coordinato dalla prefettura di Fermo. Gli specialisti hanno individuato un’area sicura più a valle dal punto di ritrovamento e qui hanno scavato una buca di circa tre metri servendosi di un escavatore. Hanno quindi calato il proiettile all’interno e innescato il detonatore per far brillare il proiettile. L’operazione è durata alcune ore ed è stata eseguita in massima sicurezza.