Aggredisce e rapina un anziano, arrestato un trans brasiliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - I carabinieri della stazione di Porto San Giorgio hanno tratto in arresto per rapina e lesioni aggravate M.M., transessuale brasiliano di 43 anni, già gravato da precedenti. Nel tardo pomeriggio del 10 dicembre scorso, a Tre Archi, un pensionato della provincia di Macerata, a causa di un impellente bisogno fisiologico, aveva effettuato una sosta in via Pietro Nenni dove era stato avvicinato da un transessuale che senza troppi indugi gli aveva proposto di appartarsi per consumare un rapporto sessuale a pagamento.L’anziano, indignato, aveva rifiutato la proposta e il viados, senza pensarci, lo aveva aggredito violentemente con una bottiglia, colpendolo al capo e procurandogli alcune escoriazioni e lesioni. Inoltre si era impossessato del portafogli che conteneva poco più di 200 euro per poi darsi alla fuga.Gli elementi raccolti dai carabinieri, le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito di identificare l’autore che è stato denuniato ma le prove concrete e gli elementi raccolti hanno consentito al magistrato di emettere la misura cautela nei confronti del brasiliano. Il trans è stato associato al carcere di Fermo a disposizione della magistratura.