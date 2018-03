Maltratta i genitori e un fratello minore, arrestato un diciannovenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La Sezione Anticrimine del Commissariato di Fermo ha arrestato un diciannovenne su disposizione di una misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Fermo per i reati di lesioni e maltrattamenti in famiglia aggravati poiché commessi pure nei confronti del fratello minorenne. Il tutto scaturito dalla tossicodipendenza da droghe pesanti e continue richieste di denaro ai due malcapitati genitori. Il ragazzo, già colpito da un provvedimento di allontanamento familiare e da un divieto di avvicinarsi ai due genitori, aveva continuato a porre in essere pesanti comportamenti nei confronti dei familiari L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Fermo.