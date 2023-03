Fermo, arrestato un latitante 40enne sull'asse Italia-Romania: a suo carico una condanna a 5 anni di carcere

SANT’ELPIDIO A MARE- E' stato individuato e arrestato dai carabinieri di Fermo, con la collaborazione della polizia rumena, un uomo di 40 anni originario della Romania che in passato da residente a Porto Sant'Elpidio si era reso protagonista di vari reati. Per questo motivo su di lui pendeva una condanna definitiva a 5 anni di reclusione.

La latitanza

L'uomo, latitante dal 2011, aveva fatto perdere le proprie tracce salvo poi essere individuato nei giorni scorsi in Romania vicino Buzau. Da lì la cooperazione tra le polizie italiane e rumene per trarlo in arresto. Si attende il trasferimento in Italia per scontare la pena.