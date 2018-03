Armi sospette in un casolare occupato abusivamente da alcuni senza tetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO- L’ultima volta è successo solo pochi giorni fa quando le forze dell’ordine hanno recuperato perfino tre fucili nella casa che fa angolo tra via Aldo Moro, via Pietro Nenni e via Vittorio Bachelet a Lido Tre Archi. Chi li ha abbandonati e perchè? Una casa che i proprietari si preoccupano ogni volta di rendere inespugnabile ma che puntualmente torna a essere occupata. Nonostante porte e finestre murate c’è sempre qualcuno che riesce a sfondare il muro e fare irruzione. Si arrampicano fino al terrazzo e entrano, restano a mangiare e dormire un po’ di tempo finché arrivano i controlli della polizia.Preoccupano i tre fucili da caccia sequestrati nell’ultima ispezione. Quello che resta il giorno dopo gli ultimi controlli sono i segni evidenti di presenze in quella casa, tra l’erba ci sono lenzuola, coperte, materassi e cuscini mescolati tra lattine di birra e bottiglie d’acqua. In un pertugio della casa al piano terra c’è un immondezzaio a cielo aperto, una cloaca zeppa di refurtiva di ogni genere, in particolare piena di biciclette di ogni tipo. A che servono e da dove arrivano quelle biciclette? viene da chiedersi. Saranno il frutto dei tanti furti che si registrano quotidianamente. Furti di biciclette e occupazioni abusive, un binomio che mette i brividi, tanto più se accoppiato al ritrovamento di armi.