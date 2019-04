Appena uscito di prigione torna subito a spacciare: arrestato con la cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO – Era stato da poco arrestato, è stato in carcere per alcune settimane e appena 24 ore dopo la concessione dei domiciliari, era tornato a spacciare droga. E’ finito così in manette un 49enne marocchino, mentre altre due persone, la moglie ed un algerino, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. E’ il bilancio dell’operazione messa a segno lunedì sera dai carabinieri: a destare sospetti una coppia a bordo di una Seat Ibiza, che subito dopo essere stata fermata ha dato evidenti segnali di tensione e nervosismo. Esaminando l’interno dell’abitacolo hanno recuperato due involucri, contenenti complessivamente 21 grammi di cocaina purissima e la somma di 350 euro. I guai per la coppia erano appena iniziati, dato che poco dopo, la perquisizione effettuata a casa della donna, residente a Fermo, ha permesso di rinvenire 180 grammi di hashish,. La donna, 50 anni, anche lei marocchina, ed un algerino di 24 anni, proprietario dell’auto su cui viaggiavano, sono stati invece deferiti in stato di libertà per detenzione al fine di spaccio della sostanza stupefacente trasportata.