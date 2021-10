Estate finita, torna l'allarme occupazioni a Tre Archi: quattro stranieri presi in un appartamento non loro

FERMO – Terminata l’estate e con le temperature in calo, si ripresentano le occupazioni abusive di abitazioni a Lido Tre Archi. Dagli appartamenti alle residenze turistiche, il fenomeno è tornato sotto la lente delle forze dell’ordine e oggipolizia e carabinieri sono stati impegnati in questo senso. Volanti della questura e militari del radiomobile sono riusciti a bloccare i soggetti che si erano introdotti in un appartamento del quartiere litoraneo. Il controllo in via Paleotti, dove la polizia ha notato la forzatura di una porta non blindata. Avvicinandosi, hanno sentito distintamente delle voci provenire dall’interno. Immediato è scattato il blitz interforze, che ha consentito di fermare 4 persone di origine nordafricana. Erano tutti già noti per precedenti penali e senza fissa dimora. Accompagnati in Questura e fotosegnalati, dovranno rispondere di occupazione abusiva.

