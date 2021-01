Anziano in contromano sulla Statale, poliziotto fuori servizio evita lo schianto: ritirata la patente appena rinnovata

FERMO Stava guidando lungo la statale 16, da Pedaso verso a Cupra Marittima il 92enne che, a bordo della sua Fiat Panda,ha dapprima deviato la sua traiettoria, poi andando a cavallo sella riga continua, finendo poi per invadere la carreggiata opposta. Ha così guidato, per più di un minuto, contromano, incrociando persino due autocarri che, fortunatamente, sono riusciti ad evitarlo.

A pochi metri di distanza viaggiava un Assistente Capo Coordinatore, in servizio alla Sezione Polizia Stradale di Fermo, che, seppur fuori servizio e nella sua vettura, ha evitato il peggio: grazie a manovre di fortuna è riuscita a far arrestare la panda guidata dall’uomo. Vista la pioggia battente e l’arrivo del centro abitato di Cupra Marittima, se l’anziano non si fosse fermato, poteva andar peggio. L’uomo aveva rinnovato la patente da appena due mesi.

