Maltrattamenti di anziani nella casa di riposo: sospesi tre operatori sanitari, non possono più avvicinarsi

FERMO - Anziani maltrattati alla casa di riposo: tre operatori sospesi dal servizio con contestuale divieto di avvicianamento alle persone offese. È il provvedimento adottato dai carabinieri del Nas di Ancona, in collaborazione con i colleghi del comando di Fermo al termine di un'indagine partita nel dicembre 2021.

Rissa tra stranieri sul Corso sotto il temporale: una donna all'ospedale

Gli elementi hanno consentito di avviare una serie di approfondimenti investigativi e di documentare, anche con il successivo supporto di attività tecniche, abituali condotte di maltrattamento, fisico e psicologico, in danno di alcuni anziani ospiti. I tre indagati per fatti di rilevanza penale, sono tutti operatori con qualifiche varie, in servizio nelle struttura socio sanitaria residenziale della provincia di Fermo. Secondo l'accusa, sarebbero emerse condotte ritenute di particolare gravità ancora più perché rivolte verso soggetti fragili e vulnerabili, connotati una età avanzata e bisognosi di continua assistenza, cura e aiuto.