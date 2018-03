Autovelox nel mirino, cancellate altre multe Continuano i ricorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Gli automobilisti vincono ancora: annullate altre multe comminate con gli autovelox sulla Mezzina. Il giudice di pace Giuseppe Fedeli ha pronunciato ieri un’altra sentenza sfavorevole alla Provincia di Fermo, dando ragione ad un ricorrente, difeso dall’avvocato Andrea Agostini, che ha ottenuto l’annullamento di 3 verbali. Un pronunciamento che va ad aggiungersi a quelli del mese scorso, in cui il tribunale aveva accolto i primi 4 ricorsi presentati da Agostini ed altri degli avvocati Carlo Brugnoli e Giovanni Calafiore. Per quanto riguarda i casi seguiti dal legale sangiorgese, sono circa 35 i ricorrenti per multe ricevute sulla provinciale Ete Morto: 5 sono andati a sentenza e tutti sono stati sin qui accolti. I 4 precedenti sono stati oggetto di ricorso in appello da parte della provincia di Fermo e l’udienza è fissata per il prossimo 20 luglio.A febbraio, analizzando le altre contravvezioni impugnate, il giudice aveva, come ragione principale, notato rilevato che i verbali indicavano in modo contraddittorio l’uso dell’autovelox istantaneo e del tutor. In sostanza, dagli atti non vi era chiarezza sul sistema di rilevamento della velocità effettivamente utilizzato. Come ulteriore ragione si era giudicata non corretta la segnaletica lungo la strada, dove ci si era limitati a cancellare la parola “media” dall’avviso di controllo elettronico della velocità. Un successivo pronunciamento del giudice riguardava un caso particolare. Si trattava di un mezzo d’opera che era stato multato per superamento del limite, che in caso di pieno carico sarebbe stato di 60 chilometri orari. Il giudice ha ritenuto però non vi fossero elementi per stabilire se il veicolo fosse pieno o vuoto. «In difetto di contestazione immediata – si legge nella decisione – non è dato “divinare” come sia stato stabilito il pieno carico». L’aspetto più interessante della sentenza di ieri, invece, è rappresentato dall’approfondimento sulla questione della segnaletica stradale. «Dal segnale di controllo della velocità si è cancellata la parola media, così imbrattando il cartello di vernice» si legge nel dispositivo del giudice. Un comportamento, quello della Provincia, che quindi sarebbe venuto meno all’obbligo di massima trasparenza richiesto dalle normative. Inoltre, il giudice Fedeli nota come «quantunque il nuovo sistema di controllo sia divenuto operativo il 10 agosto 2017, l’ordinanza di installazione della segnaletica stradale è stata pubblicata solo il 27 novembre e addirittura solo il 18 gennaio 2018 è intervenuto il decreto della presidente della Provincia ad aggiornare la convenzione con la Provincia di Ascoli che consente lo svolgimento del nuovo sistema di controllo».Si conferma insomma l’orientamento già emerso in precedenza, nel riconoscere le ragioni degli automobilisti per la mancanza di chiarezza sul sistema di controllo lungo la strada. Rispetto ai casi precedenti, la Provincia si può consolare con la compensazione delle spese, dato che in passato, oltre all’annullamento delle multe, era stata condannata anche a pagare gli oneri di lite. La Provincia aveva smantellato il tutor lungo la Mezzina, che era stato installato insieme a quello sullo stradone che congiunge Fermo e Porto San Giorgio, ma, al contrario di quanto avvenuto in quest’ultima arteria, lo aveva sostituito con il più tradizionale sistema di controllo legato all’autovelox. Ma ben presto è montata la polemica per la raffica di multe lungo la strada, che si è poi trasformata nei ricorsi, finora accolti dal giudice.