Anagrafe fast, i certificati non solo dai tabaccai: i nuovi documenti saranno a portata di mouse

FERMO - Da oggi il certificato anagrafico per i cittadini residenti a Fermo è anche a portata di clic. Attivato il servizio via internet, al quale si può accedere dall’home page del portale istituzionale del Comune. «Dopo la tabaccheria – commenta il sindaco Paolo Calcinaro – si compie questo ulteriore passo, che facilita i cittadini».



Il risultato

Niente più code allo sportello, perché ora chi non è pratico di informatica e internet, come noto, da qualche giorno, per fare i certificati può andare dal tabaccaio. Chi invece se la cava con il pc, può scaricare i certificati anagrafici comodamente dalla sedia o dal divano di casa. Online e gratuitamente, per conto proprio e per conto terzi, con grande facilitazione per i professionisti, come possono essere ad esempio commercialisti o avvocati, che ne hanno bisogno per le pratiche. Il nuovo servizio, nato dall’esperienza del dover evitare code e assembramenti al tempo del Covid, è stato illustrato ieri, alla presenza di Francesco Michelangeli, responsabile della transizione digitale, della funzionaria dell’anagrafe, Emanuela Felicioni, con il funzionario del Ced, Angelo Accolla.

Per accedere è molto semplice, si va sul sito comunale, si clicca sul banner “accedi ai certificati online”, e si viene reindirizzati nell’apposita sezione dedicata al servizio, dove si potrà accedere alle certificazioni anagrafiche per sé e per i propri familiari, alle autocertificazioni, ai certificati per gli altri soggetti residenti, indicando la motivazione. L’autenticazione avviene mediante lo Spid e, una volta entrati, si verrà accolti da un messaggio in cui si ricordano i servizi disponibili. Quindi una volta scelta la sezione, basterà compilare i campi, indicando il tipo di certificato di cui si necessita, scegliendolo nel menù a tendina, e chiedendone il rilascio: si potrà scaricare o se si vuole anche stampare. Sono tutti i certificati esenti da bollo e da diritti di segreteria, come da normativa nazionale e, spiega Accolla, «i certificati richiesti ed emessi restano a disposizione nella propria cartella personale». Dal classico certificato anagrafico di nascita a quello di residenza, dallo stato civile allo stato di famiglia e al certificato combinato dei due, dallo stato libero al certificato di cittadinanza: sono solo alcuni dei documenti che possono essere richiesti con il servizio.



Le distinzioni

In presenza altri servizi fondamentali, come il rilascio delle carte di identità o il cambio di residenza, e per questi altri certificati, come detto, si eliminano le code negli uffici. E si semplifica molto la vita di chi proprio ha difficoltà o deve fare i classici salti mortali per riuscire ad andare all’anagrafe negli orari di apertura. «Un importante passaggio – aggiunge Michelangeli – che ci porta verso la transizione digitale. E il servizio funzionerà anche tramite l’app “Municipium”». Basta scaricarla, aprirla e cercare il Comune di Fermo tra i 993 disponibili in tutta Italia.

