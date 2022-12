Case come un inferno per i maltrattamenti in famiglia: un uomo e un ragazzo denunciati

FERMO - Doppia denuncia per maltrattamenti in famiglia nel Fermano: nei guai un uomo ed un ragazzo, quest'ultimo anche allaontananto dalla casa dove si sono verificati gli episodi.

Il primo caso ad Amandola, dove i carabinieri hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e per lesioni un uomo dopo alcuni mesi di ripetute minacce e violenze fisiche nei confronti della convivente. A Sant’Elpidio a Mare, invece, carabinieri hanno eseguito una misura cautelare di allontanamento da casa familiare e divieto di avvicinamento emessa dal Gip di Fermo nei confronti di un giovane, già noto per altre vicende, denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia, in particolare ai danni di famigliari conviventi. I carabinieri ricordano che "nella caserma di Fermo è stato realizzato da tempo un ambiente dedicato all’ascolto protetto dei reati di violenza di genere, dove le vittime di violenze, sentendosi in un luogo protetto e accogliente, possono aprirsi e raccontare quanto accaduto".